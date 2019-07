Rechaza Senado viraje de EU en política de asilo

El Senado de la República rechazó el viraje de la política de asilo de los Estados Unidos y no autorizará que México se convierta en tercer país seguro, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.En conferencia de prensa, criticó la decisión de Estados Unidos y anunció que el Senado buscará tener contacto directo con sus pares del vecino país del norte."Para nosotros, la decisión estadounidense merece respeto, pero no podemos dejar de expresar que se trata y refleja un unilateralismo que es contrario al principio de corresponsabilidad regional, impulsado por México hacia la situación migratoria", dijo.Dado que la decisión de Estados Unidos obligará a México a atender en su territorio a los migrantes que esperaban la resolución a su solicitud de asilo, Ricardo Monreal reiteró que el Senado de la República no autorizará que México sea considerado un tercer país seguro."Ni de facto ni de hecho, por eso es que ahora necesitamos que México continúe trabajando desde el respeto irrestricto de los derechos humanos, y apego a los compromisos internacionales, y a su propia legislación, conforme a este tema migratorio", aseguró.