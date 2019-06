Rechaza Suecia emitir orden de detención contra Assange

Un tribunal sueco rechazó el lunes el pedido de la fiscalía para detener "en ausencia" al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, acusado de una presunta violación cometida en Suecia en 2010 y que se encuentra actualmente encarcelado en Londres.La decisión del tribunal de Uppsala (este), que puede ser apelada, es un revés para la acusación, que esperaba emitir una orden de detención europea para transferir al australiano a Suecia antes de la prescripción de los hechos en agosto de 2020.El tribunal juzgó infundadas "las sospechas contra Julian Assange y reconoce el riesgo de que intente eludir a la justicia", pero como se encuentra encarcelado en el Reino Unido "se pueden llevar a cabo los procedimientos de investigación bajo el régimen de orden de investigación europea", un mecanismo de cooperación entre Estados miembros de la Unión Europea en las denuncias penales."En estas circunstancias, una orden de detención y encarcelamiento sería desproporcionada", agregan los magistrados.El abogado sueco de Assange saludó la decisión "conforme al Estado de derecho". Querían "transferirlo aquí a toda velocidad, porque la investigación fue archivada en dos oportunidades y no es imposible que vuelva a serlo", declaró Per Samuelson a la AFP.De su lado la fiscal encargada de la instrucción, Eva-Marie Persson, aseguró que iba a emitir un pedido de orden de investigación europea, sin indicar que pensaba también apelar la decisión del tribunal.Persson anunció a mediados de mayo la reapertura de la investigación por violación contra Julian Assange, de 47 años, tras su detención en Londres el 11 de abril.Una semana después, la fiscalía solicitó la detención en ausencia, un mecanismo del sistema legal sueco, "debido a las sospechas de violación"."El objetivo de la detención es permitir la conclusión de la investigación y llevar a Julian Assange ante la justicia", dijo este lunes Persson ante la corte.El arresto de Assange en Reino Unido y la reapertura de la investigación en Suecia reavivó las esperanzas de la demandante y de su abogada de que el fundador de WikiLeaks fuera entregado para un juicio antes de la prescripción del caso, en agosto de 2020.La demandante, que en el momento de los hechos estaba en la treintena, acusa al australiano de haber mantenido relaciones sexuales mientras ella dormía y sin preservativo, a pesar de que ella había rechazado toda relación sin protección en varias ocasiones.Assange niega los hechos y mantiene que ella consintió las relaciones y aceptó no utilizar preservativo. En aquella época ya era blanco de otra investigación por agresión sexual, pero esta prescribió en 2015.La reapertura de la investigación sueca sobre Assange relanza también un proceso judicial que se prolonga desde hace casi una década, durante la cual el australiano y sus simpatizantes no dejaron de denunciar una maniobra destinada a permitir su extradición a Estados Unidos.El país norteamericano reprocha a Assange haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes cuando WikiLeaks publicó en 2010 más de 250.000 cables diplomáticos y alrededor de 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. También lo acusan de "complot" con la exanalista militar Chelsea Manning, en el origen de esta fuga sin precedentes.La justicia estadounidense acusó a Julian Assange el 23 de mayo en virtud de la legislación antiespionaje.Oficialmente, el australiano se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Ante su ausencia y la imposibilidad de que la investigación avanzara, la justicia sueca abandonó sus pesquisas en mayo de 2017.Pero después de que Estados Unidos emitiera una solicitud de extradición, Assange fue entregado el 11 de abril a las autoridades británicas, que lo encarcelaron inmediatamente y, el 1 de mayo, lo condenaron a una pena de 50 semanas de prisión por violación de las condiciones de su libertad provisional.Según la fiscal Persson, "en la eventualidad de un conflicto entre la orden europea de detención y una demanda de extradición de parte de Estados Unidos, las autoridades británicas decidirán el orden de prioridad. Es imposible predecir el resultado de este proceso".La audiencia de extradición reclamada por Estados Unidos estaba prevista el jueves, pero se pospuso hasta la semana del 12 de junio, ya que los abogados de Julian Assange aseguraron que tenía problemas de salud.Un relator de la ONU afirmó el viernes que Julian Assange presentaba "todos los síntomas [de] tortura psicológica", a la que estuvo expuesto "durante varios años".Según el relator, Nils Melzer, si el australiano llegara a ser extraditado a Estados Unidos, "se expondría a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluidos su libertad de expresión y su derecho a un juicio justo"