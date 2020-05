Rechaza tribunal retirar protección a Karime Macías

Escuchar Nota

"Se confirma el proveído recurrido. Se concede a la quejosa... la suspensión provisional de la orden reclamada de extradición y su ejecución, para los efectos precisados en el proveído recurrido...", acordó el colegiado.

"La extradición está endeble y seguirá endeble; el Gobierno federal actual simplemente heredó un asunto que no tenía justificación y méritos jurídicos y que fue fraguado en tiempos de Yunes, quien es el único responsable de imputar un delito que jamás ocurrió, a la señora Karime Macías, quien se encuentra el Londres y que de ninguna manera vive de manera holgada", dijo Del Toro.



"La suspensión que se concedió ciertamente es histórica, puesto que no hay precedente alguno en ese sentido, y se encuentra confirmada por un tribunal colegiado de circuito, porque el derecho se tiene que aplicar de manera pareja y correcta".

ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.El Cuarto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México declaró infundada la queja que presentó la Fiscalía General de la República contra la suspensión provisional que el pasado lunes fue otorgada a la ex esposa de Javier Duarte.Este fallo fue dictado en forma unánime por los Magistrados Carlos Enrique Rueda Dávila y Héctor Lara González, así como por un secretario de acuerdos habilitado como magistrado, indican los registros del caso consultados vía electrónica.El lunes pasado,y ordenó mantener el estado actual que guarda su procedimiento.Acordó también que esta protección judicial estaría vigente hasta en tanto determina si concede o no la suspensión definitiva y precisó que ésta no la dictaría sino hasta la reanudación formal de las actividades del Poder Judicial de la Federación.De momento,, por lo que Macías continuará gozando de esta protección judicial por lo menos otras dos semanas.Las autoridades británicasal Gobierno de México.No obstante, este amparo fue promovido por la defensa de la ex pareja del Gobernador de Veracruz, ante la sospecha de que la Fiscalía Estatal realiza diligencias con el fin de recabar nuevas pruebas para "perfeccionar" la imputación.La preocupación responde a que la única evidencia que vincula a Karime con el fraude al DIF es un testimonio de José Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud de Veracruz, quien ya se desdijo de sus acusaciones.De acuerdo con Marco Antonio del Toro,, por haber presionado a testigos para obtener nuevas evidencias contra su clienta.