Rechaza Trump que haya solicitado despedir a Mueller

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó hoy que haya solicitado a sus abogados despedir al fiscal Robert Mueller, luego del informe y concluir que no hubo colusión entre la campaña del mandatario y Rusia durante los comicios del 2016.“Como ha sido reportado incorrectamente por Fake News Media, nunca le dije al abogado de la casa blanca, Don McGahn, que despidierá a Robert Mueller, a pesar de que tenía el derecho legal de hacerlo”, señaló Trump en su cuenta oficial de Tuitter.“Si quisiera despedir a Mueller, no necesitaba que McGahn lo hiciera, podría haberlo hecho yo mismo”, puntualizó.El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, subrayó la semana pasada que el Informe del fiscal Rober Mueller no encontró evidencia de que el presidente Trump conspirara con Rusia o haya obstaculizado la justicia, aunque Mueller encontró 10 momentos en que existieron posibles rutas de obstrucción.El Informe de Mueller, cuya publicación era muy esperada, no contiene "ninguna evidencia de que cualquier estadunidense, incluso miembros de la campaña electoral de Trump, conspirara con el gobierno ruso” durante los comicios presidenciales de Estados Unidos de 2016, enfatizó Barr en rueda de prensa.“Mueller no fue despedido y se le permitió respetuosamente terminar su trabajo en lo que yo, y muchos otros, decían que era una investigación ilegal", refirió el mandatario este día en su mensaje en esa red social.