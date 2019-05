Rechazan a excolaboradora de Duarte como titular de Cofece

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 378 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que designa a Jesús George Zamora como titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral (INE).Los legisladores también avalaron en votaciones por separado con 388 sufragios a favor, cinco en contra y nueve abstenciones a Arturo Serrano Meneses como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.También dio "luz verde", con 375 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones a Manuel Rodríguez Murillo como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Los tres nuevos funcionarios rindieron protesta en el salón de sesiones.Sin embargo, la designación de Elizabeth Morales García, ex alcaldesa de Xalapa, como titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Competencia Económica, no prosperó luego que su propuesta originó la molestia de morenistas por su pasado priista y su presunta cercanía con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.Al realizarse la votación en paquete, arrastró a las demás designaciones propuestas: César Iván Rodríguez Sánchez como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.Así como la designación de Gricelda Sánchez Carranza como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.Las tres propuestas de la Jucopo no lograron la mayoría calificada con 173 votos a favor, 196 en contra y 11 abstenciones.Al no lograrse la mayoría calificada, se devolvió a la Jucopo el acuerdo para designar a titulares de Órganos Internos de Control.