Rechazan dos veces admitir amparo de Rosario Robles

Ciudad de México.- Rosario Robles presentó un nuevo amparo con el que pretende el beneficio de la prisión domiciliaria en su proceso por la Estafa Maestra; sin embargo, su demanda no fue admitida en los dos intentos que hizo el jueves y el viernes pasado.



Jesús Chávez Hernández, juez décimo tercero de Distrito en Amparo Penal, rechazó admitir el recurso al estimar que no se trata de un caso urgente que deba ser tramitado durante la emergencia sanitaria.



Conforme a los lineamientos que estableció el Consejo de la Judicatura Federal no es un asunto de peligro de privación de vida, ataques a la libertad fuera de procedimientos legales, incomunicación, desaparición forzada o cualquier otra violación grave de garantías constitucionales.



Según informes federales, si bien Robles manifiesta estar privada de la libertad, el juzgador consideró que su amparo no era de atención urgente porque ella misma demandó la inconstitucionalidad del Artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Y un litigio contra una norma suele demorar más tiempo que cuando se trata de una demanda contra un acto de autoridad concreto.



Limitante



El apartado legal impugnado contempla la prisión domiciliaria solo para personas mayores de 70 años y afectadas por una enfermedad terminal, así como para mujeres embarazadas o madres durante la lactancia.