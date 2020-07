Rechazan en San Pedro el uso de trampas para los osos

Escuchar Nota

"No estamos de acuerdo que pongan este tipo de trampas", explicó, "porque nosotros estamos invadiendo su territorio y más que reubicarlos se trata de aprender a coexistir tanto nosotros como ellos".

En busca de mantener a los osos negros en su hábitat, vecinos de las Colonias Palmillas y Olinalá enviaron ayer un escrito al Gobierno del Estado para pedir que sean retiradas las trampas colocadas en estos sectores de San Pedro.La carta está firmada por 20 jóvenes de esas colonias, quienes comentan haber visto dos trampas para capturar alcuando se acercó con una paseante a quien rasguñó y tocó más de una vez., detalló que dirigieron su escrito alpara solicitarle que no capturen ni reubiquen al oso.Comentó que en esta zona de San Pedro en los últimos meses han visto bajar a más osos.Los vecinos ya ubican a tres osos; dos de ellos cuentan con una marca en su oreja en color amarillo y otro en verde.Detalló que los vecinos cuentan con un protocolo de respuesta cuando un oso aparece.El plan consiste en llamar a la autoridad cuando un oso frecuenta más de dos veces el mismo jardín o propiedad, situación que es poco común, según Elizalde.Mencionó que no creen que la, porque eso no evitaría que más animales sigan bajando.Los jóvenes proponen al Gobierno estatal reforzar las campañas de educación