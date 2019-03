Rechazan envío de más policías federales a Morelos

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal denegó enviar más elementos de fuerzas federales a Morelos, a petición del gobierno estatal, para combatir la violencia, informó el secretario técnico suplente de la mesa para la seguridad y la Pacificación de la entidad, Carlos Alberto Torres Salado.“A petición del gobierno del estado se solicitó personal de la división de fuerzas federales (...) La respuesta fue denegada por la situación de seguridad que vive el país”, destacó Torres Salado.Torres Salado añadió que la petición del gobernador de Morelos no se aprobó porque “no se contó con la logística ni el estado de fuerza suficiente para atender esa situación”.Luego de que la semana pasada el gobierno estatal daba por hecho que el gobierno federal enviaría 200 efectivos para apoyar las labores de seguridad estatal, Torres Salado aclaró que la petición no había sido acordada de manera positiva.El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitó el apoyo el pasado lunes, y en la semana, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, informó que los efectivos estarían en la entidad antes del sábado a razón de 180 a 200, sin embargo, no sucedió.En tanto, el comisionado estatal de Seguridad, José Ortiz Guarneros, aseguró que ante esta situación, Morelos continuará enfrentando los temas de seguridad y violencia “con lo que tenemos”.