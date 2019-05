Rechazan estados arancel de Trump

Al menos dos Gobernadores de los cuatro de los Estados fronterizos de Estados Unidos con México rechazaron la amenaza del Presidente, Donald Trump, de aplicar aranceles a las importaciones mexicanas para presionar a detener los flujos irregulares de migrantes.Por un lado, y dado el daño para la economía del Estado, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, rechazó la aplicación de aranceles en contra de las importaciones mexicanas a Estados Unidos de por lo menos 5 por ciento a partir del 10 de junio y de hasta 25 por ciento a partir del 1 de octubre.Considerada la principal entidad de EU que pudiera ser más afectada por la imposición de aranceles al registrar importaciones de México superiores a los 107 mil millones de dólares en 2018, el Gobernado reiteró su oposición pero puso la culpa en el Congreso al no atender el tema migratorio."Previamente, he establecido mi oposición a los aranceles debido al daño que infligirían a la economía de Texas y continúo opuesto hoy. Sin embargo, el Presidente (Donald Trump) está tratando de lidiar con una emergencia", agregó Abbott en un comunicado este viernes.Según de la Cámara de Comercio de EU, un arancel de 5 por ciento a las importaciones mexicanas golpearía a productos importados a Texas por un valor de 5 mil 350 millones de dólares y si se elevara a 25 por ciento afectaría a productos por un valor de 26 mil 700 millones de dólares.Desde 2018 con la aplicación de aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses de acero y aluminio, Abbott había expresado su repudio a la intención de aplicar aranceles del Presidente Trump pero dijo que el tema de la crisis migratoria es algo que el Capitolio debería atender."La crisis en la frontera Sur está en un punto de quiebre y comparto la frustración con la inacción del Congreso para dar un paso y arreglar este problema. La crisis está empeorando cada día y a Texas se le está dejando lidiar con las consecuencias", agregó Abbott en un comunicado.Al mismo tiempo pero con un volumen de comercio mucho menor de sólo 798 millones de dólares en 2018, la Gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, también rechazó categóricamente la aplicación de aranceles a las importaciones mexicanas por catastrófico."El Presidente está amenazando el empleo de decenas de miles de nuevomexicanos cuyas vidas y familias absolutamente dependen de una relación mutuamente benéfica con nuestros vecinos al Sur. Estos aranceles tienen el potencial de ser económicamente catastróficos", dijo Lujan Grisham.De acuerdo con la la Cámara de Comercio de EU, un arancel de 5 por ciento a las importaciones mexicanas golpearía a productos importados a Nuevo México por un valor de 39 millones de dólares y si se elevara a 25 por ciento afectaría a productos por un valor de 199 millones de dólaresEl jueves por la noche, el Gobernador del Estado fronterizo de Arizona, Doug Doucey, aseguró en un mensaje en la red social Twitter que si bien rechazaba la idea de aplicar aranceles desde su punto de vista la seguridad nacional era mucho más importante que comercio.Según de la Cámara de Comercio de EU, un arancel de 5 por ciento a las importaciones mexicanas golpearía a productos importados a Arizona por un valor de 459 millones de dólares y si se elevara a 25 por ciento afectaría a productos por un valor mayor a los 2 mil 260 millones de dólares.Hasta el momento, el Gobernador del Estado de California, Gavin Newsom, no ha expresado una opinión sobre la idea de Trump de aplicar aranceles de 5 por ciento a las importaciones mexicanas a pesar de que sería el tercer Estado más afectado por la medida tras Texas y Michigan.