Rechazan gobernadores semáforo de López-Gatell

"Los siete Estados representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de los Estados, pareciera que tiene un tono político para responsabilizar a los Estados de los muertos", consideró.



"Los Gobernadores estaremos iniciando, cada quien en sus entidad, la aplicación de la estrategia sobre la que hemos trabajado durante semanas y que atiende las necesidades de más de 28 millones de ciudadanos".



En #Colima, efectuamos la Reunión Interestatal #COVID19, donde abordamos temas comunes en materia sanitaria, económica y ambiental; continuaremos aplicando protocolos sanitarios y trabajaremos en una misma ruta que permita acelerar la recuperación económica de nuestras entidades. pic.twitter.com/gw6Ym6JkDs — Miguel Riquelme (@mrikelme) May 29, 2020

Manifestamos nuestra inconformidad y rechazo al semáforo del @GobiernoMX que articula la estrategia "Nueva Normalidad"; ya que no refleja la realidad de nuestros estados y, por el contrario, pareciera que tiene el propósito de responsabilizar a las entidades ante la emergencia. pic.twitter.com/kDojRkluKD — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 29, 2020

criticaron el semáforo presentado por el Gobierno ya que no responde a la realidad de los Estados y los Municipios.a través de un mensaje que fue leído por Silvano Aureoles.Los Mandatarios aseguraron que se incumplió el compromiso del Gobierno Federal para darles a conocer el semáforo antes de publicarlo, por eso, los Estados iniciarán su reapertura económica de manera gradual tomando en cuenta los protocolos.En cuanto al tema educativo, reiteraron que el ciclo educativo en estas entidades terminará en casa y se hará una valoración para ver el inicio del siguienteAseguraron que están siendo responsables con las finanzas y la deuda que algunos ya contrajeron apegados en la Ley de Disciplina Financiera., pero el presidente sí puede pedir prestado.También criticó que pese a la crisis de salud y económica que atraviesa el país, el Presidente no se ha sentado a platicar con los Gobernadores y en lugar de resolver el problema está viendo otros temas como la construcción del Tren Maya.Ante la recomendación del Presidente de que los Gobernadores deben ser austeros, el Mandatario de Jalisco aseguró que en su entidad no hay lugar para derroches ni dispendios.por lo que es necesaria la reactivación con los protocolos de sanidad necesarios., lo que se quiere respeto y en la hacienda pública una revisión para la repartición de los recursos.