Rechazan lanzadores de la MLB participar en la temporada 2020

Ciudad de México.- Los pitchers estelares David Price –de los Dodgers de Los Ángeles– y Félix Hernández –de los Bravos de Atlanta– no disputarán la temporada 2020 de las Grandes Ligas, luego de que declinaron hacerlo por precaución para no enfermar de Covid-19.



Price, quien recientemente llegó con los angelinos proveniente de Boston, anunció ayer su decisión y deseó suerte a su nuevo equipo.



"Después de pensarlo mucho y discutirlo con mi familia y los Dodgers, he decidido que es lo mejor para mi salud y la salud de mi familia no jugar esta temporada", sostuvo.



Price es un ex ganador del premio Cy Young, al igual que el venezolano “Rey” Félix Hernández, quien para esta campaña firmó con Atlanta un contrato de Ligas Menores, tras jugar 14 años para los Mariners.



Hernández anunció su decisión mediante su agente, Wilfredo Polidor, quien a su vez dio a conocer su decisión en las primeras horas del domingo.



"Felix Hernández, con miedo al Covid-19. No jugará en la temporada 2020", sostuvo Polidor en Twitter.



Las bajas de Price y Hernández se suman a las del inicialista Ryan Zimmerman y el diestro Joe Rose - ambos de los Nationals- y Mike Leake, de los Diamondbacks, quienes también decidieron no jugar la campaña.









Se ausenta Urquidy



El mexicano José Urquidy, quien se perfila para ocupar el cuarto sitio de la rotación de los Astros, no se presentó al primer día de entrenamientos del equipo sin que las razones hayan sido reveladas.



Urquidy irrumpió en el radar después de su recuperación de la cirugía de codo Tommy John, mostrando una mayor velocidad en 2019, su primera temporada completa en la que participó en la Serie Mundial que el equipo perdió con la Nationales de Washington.



Si la ausencia de Urquidy está relacionada con el coronavirus, los Astros no podrían legalmente decirlo. El mánager Dusty Baker dijo simplemente que el derecho "tiene una condición que le impide presentarse en el campo". Queda por ver si podrá o no informar a tiempo para ocupar su presunto lugar en la rotación del Día de apertura de los Astros.



El gerente general de los Astros, James Click, informó que tuvieron más pruebas positivas entre sus jugadores al reportar a los entrenamientos en Houston la semana pasada, pero se negó a dar más detalles en específico