Rechazan morenistas intervenir en Venezuela

Para lanzar un repudio a cualquier intervención extranjera, especialmente militar, en Venezuela, los senadores de Morena han recopilado 42 firmas.El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, indicó que los legisladores de Morena no quieren juzgar una situación que solo compete a los venezolanos."Nada justifica una intervención extranjera", aseveró en conferencia de prensa."No debe un país de América Latina convertirse en una pieza de ajedrez de las potencias internacionales", añadió.Los senadores de Morena señalaron que están preocupados por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero que no pueden emitir opiniones porque eso sería una forma de intervencionismo."No se trata de revivir doctrinas mañosas como la Doctrina Monroe", manifestó Vasconcelos."Subrayamos el valor de la soberanía de los países de latinoamericanos: América Latina para los latinoamericanos", agregó.Sobre el nombramiento de Javier Arias Cárdenas como nuevo Embajador de Venezuela en México, Vasconcelos se abstuvo de opinar.Esa designación no fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, a pesar de que está establecido en Venezuela que los nombramientos de embajadores deben ser avalados por dicho órgano legislativo."Eso compete al Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque cabe recordar que México no decide sobre los enviados de otros países", dijo el senador.