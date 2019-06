Rechazan obispos acuerdo México-EU

Durante la reunión celebrada entre obispos fronterizos la semana anterior para discutir las medidas que se adoptarán ante la amenaza de deportaciones masivas de Estados Unidos a México, el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza, señaló el acuerdo de apoyarse mutuamente para atender el problema.Indicó que la reunión que tuvo lugar en Nuevo Laredo, reunió a los obispos fronterizos y padres que dirigen las casas de los migrantes de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Piedras Negras.“Concluimos tres cosas, no estamos a favor de la decisión que se ha tomado en México de aceptar la petición de Estados Unidos, no estamos de acuerdo que manden aquí a los inmigrantes a esperar su juicio”.Las razones son porque la mayor parte de ellos tienen familiares o conocidos en Estados Unidos y aquí no los tienen, allá tienen con quién estar, requieren de un abogado que allá pueden encontrar fácilmente y aquí no, y porque estos lugares no tienen infraestructura para atender a esas personas.Sostuvo el compromiso de apoyarse entre ellos y volcarse en apoyo con el lugar en donde lleguen más migrantes.