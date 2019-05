Rechazan propuesta de franja fronteriza

El diputado coahuilense Diego del Bosque dijo que sí votó en contra de que no se agregaran tres municipios de Coahuila a la zona fronteriza, explicó el motivo de ese voto, pero aclaró que está trabajando con el SAT y los alcaldes por separado, para que sí sean agregados, lo cual dice, parece lo más viable.Explicó el legislador de Morena que no votó en contra solo de que Allende, Morelos y Villa Unión no fueran agregados a la zona fronteriza, con lo cual tendrían una reducción del IVA y el ISR, sino por todas las propuestas que se presentaron en conjunto, de todo el país, donde había diputados que pedían que todo Baja California fuera incluido, y otros que todos los estados de la frontera.or ello, se propuso citar a los del SAT por separado, para explicar la viabilidad caso por caso, por lo que los diputados de Morena y el senador Armando Guadiana organizaron un encuentro con los alcaldes de Allende, Villa Unión y Morelos, faltando solo este último, con funcionarios de Hacienda.