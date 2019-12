Rechazan que impuesto ahuyente a fumadores

“Aunque subiera de precio o no, la gente seguirá comprando cigarrillos, el tabaco es un vicio difícil de dejar, bueno fuera que por el costo ya no se consumiera, pero no es así”, comentó Juan Ibarra, vendedor ambulante.



El anuncio del aumento dela los cigarrillos no alertó a vendedores ambulantes pues aseguran que mientrasno habrá forma de erradicar la compra ni venta ilegal.Aunque, señores con canastillas de dulces y algunos estanquillos del primer cuadro de la ciudad continúan ofertando cada uno en 5 o 6 pesos, y dicen que aumentarán el costo de cada pieza sin importar que haya o no impuestos sobre el producto, pues resulta un negocio fortuito para la mayoría de los vendedores.Consumidores coincidieron en que el costo no importa cuando se compra uno o dos, pues además creen que mientras más aumente el precio de la cajetilla, más venta habrá de cigarros sueltos, pues es mucho mejor adquirir solo los que van a fumar, dijeron.Actualmente las cajetillas cuestan de 57 a 65 pesos, dependen la marca y cantidad de cigarros que contengan las cajas, sin embargo, en lugares como restaurantes, antros, bares o tiendas de autoservicio o en carretera ofertan el tabaco hasta en 100 pesos.El impuesto de los cigarros pasó de .35 pesos a .49 pesos por unidad a partir del 1 de enero, la cuota de .35 pesos por cigarro aplicable a tabacos labrados fue incrementada por última vez el 19 de noviembre de 2010.