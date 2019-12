Rechazan que Morena haya pedido reunión con Hacienda

Ciudad de México.- El Director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, explicó que Morena no solicitó una reunión con la Secretaría de Hacienda para pedir que los mil 200 millones de pesos que se le van a descontar de sus prerrogativas 2020, se recanalicen al sistema de salud, como lo sugirió su presidenta nacional Yeidckol Polevnsky.



El funcionario electoral apuntó que aún están a tiempo para solicitar la “trazabilidad” de los recursos hacia los programas de salud, tal como se pudo hacer en 2017 tras las donaciones que hicieron los partidos para los damnificados por los sismos de ese año.



“Eso todavía no se ha solicitado, el contenido de la carta no lo dice, pero en su momento podría ser objeto de algún convenio con la secretaría de Hacienda… el precedente es que si, en efecto, distintos partidos decían, esto para reconstrucción, esto para atender cuestiones de salud para una u otra cosa, y en ese entones la secretaría de Hacienda creó una subcuenta para cada uno de los partidos precisamente para que se tuviera transparencia en cuanto al origen y destino de esos recursos”, dijo Ballados.