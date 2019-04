Rechazan repetir juicio contra ‘El Chapo’ en EU

“El acusado no tiene derecho a un nuevo juicio incluso suponiendo que sean ciertas las acusaciones del artículo Vice News donde señalaban violaciones de los jurados”, concluyó esta noche el fiscal del distrito este de Nueva York, Richard P. Donahue a la moción presentada en marzo por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.Los abogados de Guzmán Loera buscaban reponer el proceso contra el líder del cártel de Sinaloa. “La moción del acusado se basa completamente en un artículo anónimo, sin corroborar, publicado por Vice News ocho días después del veredicto del jurado que lo declaró culpable de todos los cargos”, continua el documento.“El artículo de Vice News no cumple con el estándar exigente para una audiencia probatoria posterior”, agrega el fiscal. “El tribunal puede asumir que el acusado establecería la veracidad de los alegatos y de lo que pudo afectar un artículo de prensa a la audiencia y proceder al argumento de que ha sufrido el prejuicio necesario para justificar un nuevo juicio”.“Pero suponiendo que sean ciertas las declaraciones de los jurados en el sentido de que fueron afectados por Vice, la moción del demandado falla pues no puede demostrar ningún prejuicio basado en la presunta exposición del jurado a los medios, o en las supuestas mentiras que dijeron los miembros del jurado al juez; nada de eso se prueba”, continua el fiscal Donahue.Por lo tanto, “la acusación de la defensa de que los derechos de la Sexta Enmienda del acusado han sido violados porque miembros del jurado estuvieron expuestos a información extraordinaria requiere la prueba de si esa información en realidad tuvo un efecto perjudicial en el veredicto" detalla la oficina del fiscal.En el último día que tenían para responder a la moción de la defensa de Joaquín Guzmán Loera para reponer el juicio en su contra, el gobierno presentó un documento de cien páginas donde repasan todo el proceso, desde la elección del jurado y exponen parte de los elementos del juicio para demostrar que un artículo periodístico no puede tambalear las decenas de pruebas presentadas.Calculando que la respuesta vendría en esta dirección, la defensa de Joaquín Guzmán Loera, aseguró previamente que ellos a su vez van a presentar una respuesta para que el Tribunal finalmente decida sobre la moción y cómo proceder.Falta saber si estas mociones retrasaran o no la sentencia contra El Chapo que estaba originalmente programada para ser anunciada el 25 de junio.