Rechazan saltillenses vivienda vertical

Cuestiones culturales han llevado a los saltillenses a rechazar el uso de la vivienda vertical. Este proyecto de casa habitación que se pretende establecer en la región no ha sido aprobado en la ciudad, ya que la gente no está acostumbrada a compartir espacios.De acuerdo con especialistas, esto ha sido un factor importante para que la vivienda vertical no haya tenido éxito como en otras ciudades, a pesar de que se contempla dentro del Plan Director de la región, comentó la arquitecta Verónica Zambrano.“La idiosincrasia de la gente de Saltillo no lo permite, es ‘cómo voy a compartir este pedacito de tierra con el de enfrente, y yo voy a hacer lo que yo quiera dentro de mi terreno’, eso es algo que no han entendido, nuestros clientes y dicen sí este es mi terreno y yo puedo hacer lo que quiera”, comentó.La especialista señaló que falta que los saltillenses pongan de su parte para el desarrollo de esta vivienda, como se hizo con los fraccionamientos cerrados, donde a pesar de que son años desde que se implementó esta vivienda, siguen teniendo problemas entre vecinos, que no están acostumbrados a este tipo de desarrollo.“La cultura de Saltillo es lo que no permite, quienes son los que utilizan ese tipo de viviendas es la gente que viene de fuera a trabajar a Saltillo”, mencionó.