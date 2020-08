Rechazan socios renuncia de Billy

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los socios cooperativistas, que no forman parte de las comisiones de administración y de vigilancia, se encuentran en reuniones para determinar el futuro de la Cruz Azul y del equipo de futbol.



Al presentar su renuncia como director general, Guillermo Álvarez Cuevas no queda libre de sus responsabilidades, ya que la Asamblea General, máximo instrumento dentro de la organización, es la que decide si la acepta o no.







Estos socios, los mismos que formaron el viernes la Junta de Gobierno –desconocida por el mismo Billy–, no quieren dejarles las riendas a los conocidos disidentes, encabezados por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel.



Una fuente reveló a El Universal que la intención en estas juntas de ayer, en la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, es solidarizar el respaldo para el director general y no aceptar su salida de la organización.