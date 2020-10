Rechazan transas de ligados a Emilio Lozoya

Escuchar Nota

"El valor probatorio de las grabaciones de Black Cube es inexistente si se considera que los entrevistados no participaron en las negociaciones con Oro Negro, las grabaciones son inaudibles y están editadas, y cada entrevista duró un tiempo considerable en el que los entrevistadores y entrevistados consumieron bebidas alcohólicas", sostuvo la SE.

El Gobierno de México rechazó, colaboradores cercanos de, en el caso de la empresa de servicios petroleros, declarada en quiebra de 2019 y cuyos algunosAl contestar la demanda arbitral de los accionistas, abogados de la(SE) sostuvieron que, de 2012 a 2017, Oro Negro "tuvo la posibilidad de denunciar a los funcionarios de Pemex que supuestamente le requirieron sobornos mediante procedimientos penales, civiles, administrativos y laborales.".La SE pidió al tribunal arbitral, contratada por Oro Negro en agosto de 2017 para probar una supuesta conspiración en su contra, ya que sonDe hecho, el Gobierno usó a su favor fragmentos de grabaciones de pláticas entre agentes de Black Cube y tres colaboradores de Emilio Lozoya en Pemex:, ex director y subdirector de Procura y Abastecimiento, grabados en Nueva York el 13 de noviembre de 2017, y, ex subdirector de Planeación Estratégica, grabado en la Ciudad de México el 23 de octubre del mismo año.En ambos fragmentos, los funcionarios explican a los agentes que Pemex, por la caída en los precios del petróleo,En su demanda, presentada en junio de 2018, los accionistas de Oro Negro alegan que los contratos se dieron por terminados, porque no aceptaron sobornar a funcionarios.La contestación de demanda está fechada el pasado 1 de junio, pero fue publicada la semana pasada por el tribunal arbitral, que opera bajo reglas delMéxico sostiene que Oro Negro quebró por su, y por su, que sí aceptaron otras proveedoras.Los accionistas que presentaron la demanda dicen ser dueños del 43.02 por ciento de Oro Negro, pero la SE sostiene que no está probada la tenencia de varios de ellos, por lo que en realidad sólo habrían demandado los dueños de 11.08 por ciento de la empresa.En cuando a la, suponiendo que los árbitros resolvieran que sí hubo violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México afirma que debería ser de