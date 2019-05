Rechazan ver a Jalife en el Gobierno

Lista de los "Periodistas" e "Intelectuales" q firmaron una carta solicitando al Presidente @lopezobrador_ q le cierre las puertas del gobierno al Geopolítico más prestigiado de México, el Dr. Alfredo Jalife Rahme



Entas en contra de estos FIFIS usa el HT #MenosKrauzesMásJalifes pic.twitter.com/IEs4OeL6IR — La Verdad Nos Hará Libres (@Mx_SinCorruptos) 1 de mayo de 2019

Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Jorge Castañeda y otros con apellido fifí son los que firmaron la carta para que AMLO no integre a su gobierno a Alfredo Jalife.



Ya saben, el mismo grupito de siempre.



Hay que tomar las cosas de quien vienen.#MenosKrauzesMásJalifes — ·FAFHOO· (@Fafhoo) 1 de mayo de 2019

Más de 150 intelectuales, artistas y activistas como Gabriel Zaid, José Woldenberg, Juan Villoro, Mariclaire Acosta, José Ramón Cossío, Enrique Krauze, Marta Lamas, Arturo Ripstein y Javier Sicilia rechazaron la posibilidad de que el analista Alfredo Jalife-Rahme se incorpore al Gobierno Federal, así como las palabras de aprecio que le otorgó el Presidente Andrés Manuel López Obrador."Nos causa el mayor desconcierto y preocupación que en su conferencia del 24 de abril se haya usted referido a Alfredo Jalife como 'una muy buena persona' y haya abierto la posibilidad de considerarlo para un puesto en su Gobierno", indicaron en una carta dirigida al Presidente."Alfredo Jalife es el representante extremo del discurso del odio en las redes sociales mexicanas. Su método no es el debate, sino la infamia, el insulto, la amenaza y la calumnia", añadieron.Al momento, la carta ha sido firmada por 155 escritores, analistas y creadores artísticos, como Héctor Aguilar Camín, Homero Aridjis, Aurelio Asiain, María Baranda, Luis de la Barreda, María Amparo Casar, Jorge G. Castañeda, Rolando Cordera, Daniel Goldin, Claudio X. González, Mario Lavista y Xavier Velasco, e -incluso- por el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.En la carta enviada por correo afirman que las mujeres han sido blanco de las vejaciones y acosos del analista mexicano de de origen libanés, así como la homosexualidad y que con frecuencia Jalife recurre a la discriminación racial y religiosa, en especial contra personas de ascendencia judía."Twitter suspendió su cuenta para no prestarse a su bajeza. México necesita un clima de respeto, tolerancia y conciliación, no de confrontación ni encono", indican.El 24 de abril, en su habitual conferencia de prensa de López Obrador, un participante le preguntó si podría considera a Jalife-Rahme para integrarlo a su Gobierno ya que, dijo, era algo que pedían "muchas personas"."Acerca de lo de Jalife. Es una muy buena persona. No creo yo que quiera ocupar un cargo, es un analista, un investigador; pero en el caso que hubiese algo que le interesara, como cualquier otro profesional analista, lo tomaríamos en cuenta", respondió López Obrador.