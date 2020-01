Rechazarían los Dodgers el título de campeones

Escuchar Nota

California.- Aunque en los Dodgers hay frustración, no quieren el título de campeones.



Mientras el piloto de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, se dijo frustrado por el uso ilegal de la tecnología por parte de los Astros de Houston para robar señales durante el 2017, los jugadores indicaron que no quieren que les otorguen el título de campeones de aquella temporada de las Grandes Ligas.



“Todo esto es frustrante, probablemente es el piso de mis emociones”, dijo Roberts.



Pero todos los jugadores que quisieron hablar sobre ese hecho, durante el FanFest anual del equipo en el Dodger Stadium de ayer, dijeron que no quieren ser considerados campeones en 2017 ni tampoco en 2018, haciendo referencia a una resolución que el Ayuntamiento de Los Ángeles acordó enviar a la MLB a principios de esta semana.



“No queremos un trofeo. No queremos una pancarta falsa colgada en el estadio. No ganamos eso”, comentó el antesalista Justin Turner.



“Solo queremos salir al campeonato del 2020, prepararnos y ganar el título de manera correcta”, agregó.



Una investigación de las mayores determinó que los Astros usaron tecnología para robar señales.