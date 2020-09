Rechazaron 9 mil federales enlistarse en la Guardia Nacional

Escuchar Nota

"Porque primero fue un grupo pequeño, luego otro grupo pequeño, luego otro grupo pequeño y así se ha ido llegando a esta cifra".

Hasta junio, unos 9 mil elementos de la extinta(PF) solicitaron el pago de la compensación voluntaria por la terminación voluntaria de su servicio a esa corporación, tras rechazar su transferencia para la Guardia Nacional (GN), informó laRegistros de lade esa dependencia refieren que al 31 de mayo liquidó a 6 mil 773 efectivos y quedaron pendientes de pago otras 2 mil 311 solicitudes.Durazo, titular de laproyectó que "serían pocos" los policías federales que no quisieron incorporarse a la Guardia Nacional."(Del) programa de retiro son realmente pocos, debemos de tener ahorita alrededor de 500, pero son cifras que van variando", dijo Durazo en noviembre.Tras las protestas de policías federales "rebeldes" en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Durazo sostuvo que se decidió ampliar el programa de retiro a los agentes inconformes que aún no son liquidados. Éste acabó en marzo.Según registros de la, unos 25 mil efectivos fueron transferidos a la GN.El presidenteha insistido en que lacontaba con unos 36 mil elementos de los cuales sólo 18 mil eran operativos. No obstante, 25 mil fueron contratados por la GN.En tanto, de los 9 mil que evitaron su paso a la GN, el 90 por ciento eran operativos, de acuerdo con representantes de inconformes."Registros de la Unidad de Transición al 19 de junio de 2020 se cuenta con registro de 9 mil 26 solicitudes de pago de compensación económica por la conclusión voluntaria del servicio (incluye sólo solicitudes pagadas y solicitudes pendientes de pago al corte al corte realizado)", se indicó en el oficio firmado por, comisionado a la Unidad de Transición.Detalló que al corte de 31 de mayo tiene el registro de 6 mil 773 pagos de compensaciones económicas por la conclusión voluntaria del servicio y 2 mil 311 pendientes de pago."No omito señalar que la información proporcionada es susceptible de ser actualizada de forma periódica por lo cual es preliminar, en virtud de la consolidación realizada diariamente por la Unidad de Transición, derivada de la conciliación realizada por las áreas de la"Así como el procesamiento de la información remitida por las y los integrantes de la Policía Federal, relacionada con las decisiones adoptadas sobre su transferencia, reubicación laboral, conclusión de servicio, desistimiento de pago de compensación económica o interposición de medios de defensa legal, entre otros", expuso.Las solicitudes de compensación económica fueron recibidas hasta marzo pasado y no se ha informado sobre una ampliación del plazo.