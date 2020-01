Rechazaron padres del colegio Cervantes ‘Operativo Mochila’

“Estamos en shock por lo que acaba de pasar, apenas regresaremos a clases y pasa esto en Torreón, muy cerca de nosotros, es una acción que nos tiene a todos impactados, ahora nos sentimos indefensos", es una de las frases que comenta una de las docentes que actualmente labora en una preparatoria cercana al municipio de Torreón.

Tras la tragedia que surgió en primeras horas de este viernes en el municipio de Torreón Coahuila, trascendió como información extraoficial un oficio del colegio Cervantes, con fecha del 4 de octubre de 2019, en donde se les citaba a los padres de familia para darles indicaciones sobre el programa “MOCHILA SANA Y SEGURA” debido a que según el documento oficial emitido por la directora del plantel, aseguró que, señalando que no se requería realizarla, pues la mayoría de ellos revisaban el contenido de las mochilas de cada uno de sus hijos.La docentepara reforzar la seguridad del personal que trabaja, al igual que la de los alumnos, pues habrá que prepararlos para que no tomen estas actitudes que pongan en peligro a más de una persona.“Estamos consternados, pues también es saber, con qué tipo de alumnos estamos tratando, sabemos que la educación empieza desde casa y que nuestra educación esta de por medio, entonces ahorita lo que se comenta que nada como darles confianza, porque realmente no sabemos que tan dañados están", finalizó.