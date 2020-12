Rechazo de Trump a la ley de estímulo deja a millones de estadounidenses sin ayudas por desempleo

Escuchar Nota

“(A Trump) se le recordará por el caos, la miseria y su comportamiento errático” si no firma la ley, dijo el senador republicano Pat Toomey en declaraciones a la cadena Fox News.

La negativa del presidente saliente de Estados Unidos,, a firmar undejó este domingo a, y amenaza con resultar también en una parálisis parcial de la Administración y el fin de una moratoria a los desalojos.Varios políticos republicanos criticaron este domingo a Trump, el líder de su partido, por no firmar el proyecto de ley aprobado el pasado lunes por el Congreso, que inyectaríLa medianoche del sábado al domingo, y que no habrían caducado si Trump hubiera firmado el proyecto de ley.La nueva legislación no solo renovaba esos programas especiales creados durante la pandemia, sino que contemplaba pagos extra de 300 dólares a la semana hasta el 14 de marzo para los trabajadores desempleados.Muchos parados todavía pueden recurrir a las prestaciones de desempleo existentes en su estado de residencia, que, pero los programas que caducaron este sábado eran importantes para los autónomos u otros desempleados que han agotado los recursos tradicionales.La de las prestaciones por desempleo fue la primera repercusión en la vida de los estadounidenses del desacuerdo en torno al recién aprobado plan de estímulo, pero podría haber otras dos consecuencias graves a lo largo de la próxima semana.Si Trump no firma el proyecto de la ley de gasto que acompaña el paquete de estímulo antes de la noche de este lunes, a no ser que se apruebe una medida de financiación temporal.Y en caso de que el paquete de estímulo no entre en vigor el 31 de diciembre,, lo que colocaría a unosTrump se ha negado a firmar el proyecto de ley que aprobaron el pasado lunes ambas cámaras del Congreso si no se aprueban varios cambios, desde un aumento de los pagos directos a los estadounidenses hasta una reducción de la ayuda exterior.En un tuit emitido poco después de la medianoche, cuando ya habían caducado los programas para los desempleados, Trump insistió en su postura, al afirmar: “Aumenten los pagos al pueblo”.El congresista republicano Adam Kinzinger lamentó este domingo la postura de Trump, al asegurar a la cadena CNN que el paquete actual es precisamente “lo que negoció el presidente” a través de su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.Después de meses de negociaciones en las que Mnuchin propuso que los, Trump esperó a que el Congreso aprobara el paquete de rescate para tachar esa cantidad de “ridícula” y exigir que se aumente a 2 mil dólares.La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, planea someter a voto este lunes en ese hemiciclo la propuesta de subir a 2 mil dólares esos pagos directos, pero se espera que ese plan fracase, como ya ocurrió este jueves en un primer intento, debido a la oposición de los republicanos.El presidente electo de EU, el demócrata, y varios republicanos han instado a Trump a firmar el plan de estímulo tal y como está y negociar después mejoras si es necesario, pero el mandatario saliente no parece dispuesto a dar su brazo a torcer.Si Trump vetara el proyecto de ley, el Congreso podría intentar invalidar ese veto y tendría opciones de conseguirlo, pero todo apunta a que la estrategia del mandatario saliente es dejar que el proyecto de ley sin firmar sobre su mesa, con el objetivo de que caduque el 3 de enero.Ese día tomará posesión un Congreso de diferente composición, surgido de las elecciones de noviembre, cuyos legisladores tendrán que volver a negociar y aprobar un plan de estímulo, porque el anterior ya no valdrá.La maniobra de Trump tiene que ver, según muchos analistas, con su sed de venganza contra el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, por haber reconocido este mes la victoria de Biden.