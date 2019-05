Recibe alcalde donación

La Asociación Paper House Across The Border, INC. realizó al municipio de Piedras Negras una donación de andadores, muletas , sillas de ruedas, material hospitalario y quirúrgico mediante un evento realizado en el lobby de la Presidencia Municipal con la presencia de la señora Irene Chapa de Bres y el alcalde Claudio Bres la tarde de este jueves.Por su parte, Brenda Martínez Reyes, representante de la Asociación en su discurso, destacó que este apoyo es gracias a dos asociaciones de Estados Unidos preocupadas por las personas que se encuentran en situación vulnerable. “Nuestra forma de trabajo es en campo, es ir a cada uno de los hogares y sabemos y conocemos la necesidad de todas estas personas vulnerables y personas con discapacidad”, aseveró.El equipamiento entregado al ayuntamiento será de gran ayuda a las áreas de salud del municipio como es el caso de los dispensarios médicos y del propio DIF Municipal para las personas que se atienden en ambos sitios.Mientras tanto, el presidente municipal Claudio Bres externó su agradecimiento por este acto y realizó la entrega de un reconocimiento a Martínez Reyes.