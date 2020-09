Recibe Ángel Zapata convocatoria al Tri

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. El saltillense Ángel Eduardo Zapata Praga recibió su segunda convocatoria, primera presencial, con la Selección Mexicana Sub 20, la cual se concentrará en el Centro de Alto Rendimiento de la Femexfut a partir del próximo domingo 4 de octubre.



Una lista de 26 jugadores fueron llamados por el nuevo estratega del tricolor Sub 20, Raúl Chabrand, quienes trabajarán del domingo 4 al 13 de octubre en el CAR, como parte del paro por Fecha FIFA que les permitirá iniciar el proceso de esta categoría.



Cabe mencionar que el pasado mes de agosto, la Selección Mexicana Sub 20 realizó su primera concentración del año de manera virtual, esto como medida de seguridad ante la pandemia del nuevo coronavirus; ante el descenso de casos positivos, misma donde vio participación el actual elemento de los Rayados de Monterrey.



Luego de su debut con los Rayados de Monterrey en Primera División, Ángel Zapata ha sumado mayor participación con la escuadra Sub-20 de la Pandilla; en este Guardianes 2020 de la Liga MX, el saltillense ha sumado 514 minutos producto de siete partidos como titular, con una anotación.



Esta concentración marca el inicio del proceso de la Selección Mexicana Sub-20 de cara a la Copa del Mundo de la categoría a celebrarse entre los meses de mayo y junio del 2021 en Indonesia, esto si la actual pandemia por el nuevo coronavirus lo permite.