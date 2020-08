Recibe Centro Citibanamex a pacientes para aislamiento voluntario

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una verdadera metamorfosis sufrió el Centro Citibanamex al adaptarse como hospital temporal para covid-19.



Los corredores que conducen a los congresos fueron transformados en pasillos de un nosocomio, las taquillas son ahora unidades de recepción de enfermos, y las grandes salas de exposición sirven para hospitalización y terapia intensiva.



En el Triage del Hospital Rubén Leñero, un hombre con síntomas pidió su anonimato. “Presento síntomas de COVID, empecé con temperatura de 37.9 a pesar de que tengo buena oxigenación de 99, dolor muscular, ardor de ojos, dolor de cabeza”, dijo.



La doctora Luisa Rivera, encargada del Triage en el Hospital Rubén Leñero, explicó que “nuestro trabajo es identificar a estos pacientes en una etapa temprana para poderlos referir a un aislamiento voluntario al Centro Citibanamex”.



El testimonio obtenido por Excélsior, tiene otros familiares también diagnosticados con SARS-COV2, algunos graves, otros no tanto. “Con anterioridad no querían asistir ni siquiera a hacerse la evaluación porque pensaban que cuando les dicen que los van a internar en el IMSS, piensan que en el IMSS los van a intubar y ya no salen”.



Le informaron que sería llevado al hospitalizar y la esperanza le da mucha seguridad. “Si yo supiera que ya llevo los síntomas muy avanzados, ya me estaría preocupando, pero son síntomas leves, vienen y van, suben y bajan”, mencionó el enfermo.





Muchos de ellos no aceptan, prefieren el aislamiento en casa, entonces tiene que ver mucho con su núcleo familiar, su red de soporte”, agregó Luisa Rivera, doctora del Triage.



De inmediato el paciente llegó por él la camioneta que lo trasladaría, su familia lo despidió; al llegar al Citibanamex fue ingresado en silla de ruedas, donde ya estaba Mónica Arboleya, la encargada de Reclutamiento y Capacitación en Citibanamex. “También hemos tenido muchísimas altas por mejoría y llevamos el seguimiento de esas personas a domicilio y sabemos que están bien en casa y son alrededor de mil 500”, señaló.



El hospital temporal Citibanamex ha atendido a mil 800, actualmente hay hospitalizados 240 y hay todavía 345 camas disponibles; 13 personas han fallecido aquí.



Pero nosotros les hemos dado la facilidad de que tengan celular aquí, que puedan comunicarse con sus familiares a cualquier hora del día con internet, se implementó también una biblioteca”, resaltó Arboleya.



La doctora Arboleya sabe de las prioridades, primero la salud; recibió su anillo de compromiso en la pandemia. “Entonces la verdad estoy agradecida con el proyecto y poder ayudar, y lo demás social y amoroso yo sé que está ahí, y que vendrá”, argumentó.





Por su experiencia en Citibanamex, la doctora también recomienda seguir usando cubrebocas y sana distancia. “No nos debemos encerrar en una burbuja de no poder ver a nadie más, si nosotros nos cuidamos bien y hacemos lo que nos indican, tenemos la posibilidad de cuidar a los demás y poder estar con las personas que tanto queremos”, dijo.



Ya está dicho: ser higiénicos y disciplinados, y en caso de cualquier síntoma, no dejar pasar ni un sólo segundo, el tiempo es crucial.



Con información de Excélsior