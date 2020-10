Recibe Clínica 92 las primeras pacientes

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- A unas horas después de haberse realizado 111 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Acuña, ingresaron las primeras dos pacientes al Hospital General de Zona (HGZ) No. 92, que beneficiará a 500 mil derechohabientes.



Isabel de 60 de edad fue referida del Hospital General de Subzona No. 13, recibe asistencia médica por enfermedad hepática crónica; y Guillermina, de 48 años, con diabetes mellitus e infección renal.



El nuevo hospital, dispone de 90 camas, 26 especialidades para otorgar servicio a los habitantes de los municipios de Piedras Negras, Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, entre otros.



En el HGZ No. 92 se contará con Gastroenterología, Endocrinología, Infectología, Traumatología, Urología, Neurocirugía, Cardiología, Cirugía General, Plástica y Reconstructiva, y Maxilofacial.



Para evitar que los derechohabientes de estas regiones se desplacen hasta por cinco horas a otros estados como Nuevo León, se contará también con las especialidades de Oncología Médica y Oncocirugía.



El ingreso de estas pacientes sella el compromiso atención que anunció el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien acompañó al Presidente de México durante recorrido en la instalación hospitalaria.