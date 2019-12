Recibe coach de Burros galardón en Monterrey

Saltillo, Coah- El entrenador en jefe de los Burros Pardos del Tec Saltillo, Agustín García Ramos, recibió un reconocimiento por su trayectoria como coach, pero no fue en su tierra natal, si no en otro estado en donde valoraron su trabajo.



Fue este domingo que los extigres le hicieron entrega de una placa y una medalla por sus más de 60 años, en el marco de la celebración de los 100 años del natalicio de Edmundo Rivera Cercedes realizado en Centenario GMM A.C.



García Ramos acudió a la Sultana del Norte en donde recibió esta placa por ser Entrenador Histórico del Futbol Americano, luego de una trayectoria que sigue sumando años de experiencia, de los que lleva 61 en total.



Agustín se mantiene como entrenador de los Burritos del ITS, con lo que sigue manteniendo una tradición de dar deporte en la institución.