Recibe INE casi 1 millón de solicitudes de constancias digitales

Escuchar Nota

Hasta el momento el INE ha recibido 983 mil solicitudes de ciudadanos y ciudadanas para expedir la constancia digital, luego que a fines de mayo pasado el Instituto habilitó este servicio para quienes extraviaron su mica durante los primeros meses de la contingencia sanitaria.Las constancias digitales serán expedidas por el INE con el formato que está en su página de internet ( http://www.ine.mx ) hasta septiembre próximo, aunque a partir de este lunes se pueden solicitar citas para los módulos de atención, que realizarán todos los trámites para reposición, cambio de datos personales o nueva inscripción en el padrón electoral, a partir del 17 de agosto.De las 983 solicitudes de constancia digital que ha recibido el INE, 268 mil solicitudes son repetidas, por lo que 715 mil son el total de las que ha tramitado el Instituto, informó el director del Registro Federal de Electores, René Miranda.En total, 500 mil ya han sido entregadas, mientras que otras 100 mil no se pudieron otorgar debido a que el registro en el padrón ya no estaba vigente por ser credenciales que ya habían perdido su vigencia.En conferencia de prensa, René Miranda, explicó que el INE no puede obligar a las instituciones bancarias y dependencias que reciban las constancias digitales como identificación válida para ciertos trámites.Lo anterior luego que ciudadanos se han quejado de trámites estatales y bancarios que les son negados, aunque presentan su constancia digital y la institución podría verificar su existencia y vigencia, en los instrumentos electrónicos que brinda el INE para consultar credenciales de elector.