Recibe Joe DiMeo trasplante de rostro y manos, y vuelve a vivir

Por primera vez en la historia, los médicos de Langone de lahan realizado con éxito un trasplante de mano bilateral y facial simultáneo, lo que le dio a DiMeo, de 22 años, un futuro con el que nunca podría haber soñado hace 3 años después de un devastador accidente automovilístico.El miércoles 12 de agosto, un equipo de más de 140 cirujanos, enfermeras y otro personal del hospital estuvieron disponibles durante la cirugía de 23 horas.Pero el aspecto más asombroso de la operación no fue la sinfonía de médicos bien orquestada dirigida por el Dr.uno de los cirujanos plásticos más destacados de la NYU. Fue el mismo Joe."Su espíritu es tan fuerte", dijo el Dr. Rodríguez aquien estuvo involucrado en lo que debería haber sido un accidente automovilístico fatal en julio de 2018 después de quedarse dormido al volante. Su coche estalló en llamas.Las probabilidades estaban en contra de Joe, quien se sometió a 20 cirugías reconstructivas para tratar quemaduras de tercer grado generalizadas, que cubrían más del 80% de su cuerpo. Sus heridas fueron extensas: dedo amputado y severas cicatrices faciales que lo dejaron sin labios ni párpados.Pero desde entonces, Joe ha incorporado la definición de sobreviviente. “Sabía en su mente que este no iba a ser su fin”, dijo Rodríguez.Joe decidió hacer pública su historia por sentido del deber: "Siento que es un gran paso en la ciencia", dijo Joe. "Estoy bastante orgulloso de ser parte de esto".Incluso después de tantos procedimientos para tratar de recomponerlo, “seguía siendo un lisiado funcional”, dijo el Dr. Rodríguez. Para dar el siguiente paso para volver a ser un adulto independiente, "la cirugía convencional no iba a resolver sus problemas".Fue entonces cuando el equipo del Departamento dedecidió comenzar la búsqueda del donante compatible de Joe: un único candidato con no solo una cara y extremidades viables, sino un panel de sangre que no enviaría al sistema inmunológico altamente sensibilizado de Joe al rechazo. .Debido a las múltiples transfusiones de sangre y los injertos de piel inmediatamente después del accidente, la probabilidad de encontrar un donante compatible se redujo a un mero 6%. Pero un donante, que permanece anónimo, llegó a NYU el 10 de agosto de 2020. Dos días después, Joe recibió sus nuevas manos y rostro.El equipo completó la cirugía de 23 horas a una velocidad vertiginosa. Esperaron hasta ahora para anunciar el éxito de la operación, ya que a menudo, muchos trasplantes similares no van tan bien.Sin embargo, el Dr. Rodríguez nunca perdió la esperanza, incluso cuando fue trasladado temporalmente al frente de lael año pasado.Joe dice que está ansioso por la posibilidad de volver a conducir. Pero ya está viviendo una vida mucho más independiente que antes.“A pesar del hecho de que nuestras prioridades cambiaron y tuvimos que cuidar a los pacientes que estaban en una situación desesperada, en el fondo de nuestra mente nunca dejamos de pensar en identificar al donante de Joe”, dijo el Dr. Rodríguez.En los últimos meses, Joe ha hecho avances increíbles, logrando pequeños hitos todo el tiempo: vestirse, pasear a los perros, jugar al billar con sus amigos.Su próximo gran objetivo: volver a conducir."[Pero] no estoy tratando de apresurarme", agregó Joe. "Además, losestán cerrados; no puedo cambiar la foto de mi licencia".