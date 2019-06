Recibe la CDHEC 7 quejas por bullying

La Comisión de Derechos Humanos tiene documentadas durante este 2019 al menos siete quejas por el tema de bullying escolar, el cual fue cometido por alumnos hacia sus compañeros, de acuerdo con cifras proporcionadas por Javier Eduardo Roque Valdés, visitador general de la Comisión.“En términos generales son pocas las que tenemos nosotros referentes al tema de bullying y acoso escolar, el año pasado fueron siete las quejas que se presentaron”, señaló Roque Valdés.Pero no solo los alumnos fueron el blanco de este tipo de agresiones, pues también hay maestros que sufrieron acoso y/u hostigamiento por parte de sus superiores.“En quejas de maestros contra directivos fueron 11, la mayoría se encuentra en trámite, en algunas se concluyó porque la causa es menor, o puede ser por algún desistimiento o que no se acreditó la agresión… Por acoso laboral entre personal de las instituciones educativas llevamos tres; las de este año las tenemos en trámite”, agregó el visitador general.A pesar de esto, en ninguno de los casos se llegó a emitir alguna recomendación por parte de la CDHEC para los involucrados o para la Secretaría de Educación Pública en el estado.“Las quejas que involucraban a la Secretaría de Educación fueron resueltas en su momento sin necesidad de que se emitiera la recomendación, bien porque pudo haber conciliación, porque se pudo resolver durante el procedimiento o porque no se acreditaron los hechos, además de alguna circunstancia que pudo haber existido, algún un desistimiento”, puntualizó Javier Roque Valdés.