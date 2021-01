Recibe la coahuilense Wendy Toledo llamado al Tricolor

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por primera ocasión en su carrera, la monclovense Wendy Toledo jugará en la Selección Mexicana Mayor Femenil.



Fungiendo como portera con el conjunto de Santos Laguna Femenil, Toledo es una de las tres guardametas llamadas por Mónica Vergara, la directora técnica, quien para este ciclo o concentración, convocó a nueve jugadoras que no habían pertenecido al equipo mayor.



Las muchachas estarán en el Centro de Alto Rendimiento en una concentración bajo fuertes medidas de sanidad, terminando esta etapa hoy jueves.



Con 20 años, Wendy lleva una larga carrera dentro del futbol profesional femenil con el Santos, con el que ha jugado por seis temporadas, siendo una de las mejores en su posición, esperando llegar a ser la titular con el cuadro mexicano.



Toledo ha formado parte de otros procesos como seleccionada nacional, pero en categorías inferiores, como fue en la Sub 17 y Sub 20, siendo parte importante en un subcampeonato en el Premundial de República Dominicana hace unos años, ganando el Guante de Oro como mejor portera.