Recibe Luis grandiosas sorpresas

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- De manteles largos por un año más de vida, así fue como pasó su segundo año de dichosa existencia, el pequeño Luis Manuel Esparza Correa, quien fue muy felicitado por amigos y familiares, que no pudieron dejar pasar por alto un día como este.



Las felicitaciones de parte de sus padres Luis Manuel y Jaquelín no fue la excepción, ya que fueron ellos los primeros en desearle los mejores deseos a su hijo, al encontrarse de manteles largos por un año más de vida.



Así como no pudo faltar un rico pastel para conmemorar un día como éste, en donde el pequeño Luis festejó su segundo año de vida.