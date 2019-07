Recibe visitas barco venezolano en Tampico

A pocas horas de haber atracado en el Puerto de Tampico, el buque escuela AB "Simón Bolívar", perteneciente a la Armada de Venezuela, ya ha recibido a cientos de visitantes del sur de Tamaulipas.El Capitán de esta embarcación, Alexander Rivero Sojo, detalló que México es la cuarta nación que visitan desde el mes de mayo que zarparon de Venezuela."Es un crucero de instrucción, es el número 31, tiene como principal misión formar a los futuros oficiales de la Armada de la República Bolivariana y segunda misión importante, servir de plataforma diplomática de nuestro país en los puertos que visitamos", informó en entrevista.Explicó que este barco es similar al buque mexicano Cuauhtémoc, ya que ambos fueron construidos en el astillero de Bilbao, España."Tenemos una tripulación de 194 personas, de los cuales, 39 mujeres abordo, navegando con nosotros cumpliendo el mismo rol, el mismo trabajo de los masculinos, se encuentra navegando también un oficial de la hermana república de México, dos oficiales de la república de China y una cadete de Panamá", precisó.Detalló que el 5 de julio, celebrarán en este barco la independencia venezolana para más tarde partir de Tampico."Este curso tendrá una duración de 105 días, 6 mil 705 millas náuticas recorridas", puntualizó.Estudiantes rechazan propians de mexicanosAlgunos de los visitantes a esta embarcación ofrecieron una propina a cadetes que los guiaron en el recorrido, sin embargo, los estudiantes no lo aceptaron."No podemos, muchas gracias, con el gesto basta, le estamos muy agradecidos", dijo un joven nervioso cuando una visitante le regalaba un 50 pesos."Qué muchachos tan honestos, yo sólo quería invitarle un refresco, ni siquiera sé cuánto vale esto allá en Venezuela, pero me dijo no y lo que sí se aceptó es tomarse una foto con mi hijo", declaró Guadalupe Rojano, residente de Tampico.Angélica Oviedo, estudiante, quien viaja en este barco, destacó que el número de visitantes aumenta cuando el puerto de atraque se encuentra en zonas pobladas."Salimos el 11 de mayo, hemos estado en Cuba, Nicaragua, llegamos a México, aquí vemos que el puerto está en plena ciudad, esto hace que se le facilite a la gente visitarnos, después de aquí nos vamos a Veracruz, Cozumel, vamos a la Habana, Cuba y hasta el 24 de agosto llegamos a casa", apuntó .