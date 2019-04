Recibe Yalitza llaves de Panamá

Yalitza Aparicio fue homenajeada este lunes en Panamá al recibir la llave de esa ciudad, para celebrar la sencillez de la actriz de origen indígena.En el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá, la alcaldesa Raisa Banfield le entregó la distinción a la artista.“Me siento muy honrada por este reconocimiento”, dijo Aparicio al recibir un pergamino y la llave dorada, “es importante para mí, todo lo que he hecho ha sido trabajar”.La nominada al Oscar por Mejor Actriz, quien lució un vestido blanco, dijo que siempre se ha sentido orgullosa de sus orígenes y habló de la importancia de valorarse y sentir aprecio por las raíces.Ante un público que la ovacionó, recalcó que existen estereotipos que hay que cambiar y que ponen trabas a las personas para lograr sus sueños, pero destacó que el cambio comienza individualmente.”Si queremos un cambio debemos empezar nosotros”, afirmó, “(los estereotipos) limitan porque tenemos la idea que por pertenecer a cierta clase social, no puedes aspira a algo más y a veces la sociedad te lo va recalcando”.Además, contó a la prensa que nunca se le ocurrió pensar en ser actriz.“Empecé con este proyecto porque sólo quería homenajear a mi mamá por su trabajo y quería conocer cómo se hace una película”.Tras su éxito internacional dijo que no tenía la más mínima idea de lo que vendría después, pero expresó su agradecimiento al cineasta Alfonso Cuarón por la oportunidad que le brindó.“(Cuarón) me enseñó que hay cosas que se pueden realizar con esfuerzo”.Banfield, quien es una afrodescendiente, aseguró que la mexicana ha generado el furor por lo simple.