Reciben ‘guerreras’ donación de 700 kilos de taparroscas

El grupo Guerreras por la Vida, del DIF Municipal, agradeció a los ramosarizpenses así como a las diferentes instituciones educativas de Saltillo y de la Región Sureste, por apoyar a esta agrupación con la donación de 700 kilos de taparroscas para que sean vendidas con el objetivo de apoyar económicamente los tratamientos de cáncer de hombres, mujeres y niños de la localidad.“Estamos muy contentos porque casa vez son más las personas y empresas que realizan diferentes actividades para juntar las taparroscas y donarlas a esta agrupación que respalda a quienes tienen que someterse a una quimioterapia y enfrentar su enfermedad”, expuso Javier Flores, quien es titular de este grupo.Agradeció el apoyo recibido en el presente año por parte de las escuelas de los diferentes niveles, radicadas no solamente en Ramos Arizpe sino también en la capital coahuilense, por el entusiasmo y la creatividad que le inyectan a las actividades que implementan en sus planteles para juntar las taparroscas.Javier Flores señala que el dinero recibido después de canjear las taparroscas no es mucho, pero sí apoya en gran medida para adquirir medicinas y tratamientos de personas que tienen algún padecimiento de cáncer y no cuentan con los recursos económicos suficientes para solventar los gastos de su enfermedad.