Reciben pequeños regalos con gran felicidad

Jordan soñaba con andar en una bicicleta.

Jennifer sonrió al ver el contenido del regalo navideño.

José pidió con fe una patrulla.

La abuelita de Alondra y Juan dijo que ellos no tenían para juguetes.

Nataly no dejaba de abrazar su muñeca nueva.

Grecia y su mamá recibieron los juguetes de Peppa Pig.

En los tejabanes de Mirasierra Nicole tuvo una feliz Navidad..

La espera terminó en la periferia de la ciudad pequeños que mantenían la ilusión de recibir un regalo en Navidad, no podían creer que sus deseos se volvieron realidad.Laura Iracheta madrina de la familia con grandes carencias, Los primeros en recibir sus bicicletas fueron los pequeños Jordan -que llevan el mismo nombre-, luego Dominique y luego, el más pequeño de los cinco se les uniría. En tan solo instantes los tres emprendían la primer pedaleado juntos, la calle aún sin pavimentar no fue un obstáculo para que los tres disfrutaran de este obsequio navideño.Mientras los niños jugaban, Yamileth y Jennifer, recibían un par de regalos más, dos pequeñas muñecas y una fábrica para hacer raspados, las cuales apenas los vieron, se emocionaron sin creer lo que estaba pasando.¡Esto era lo que yo quería!, mencionaba Jennifer mientras veía su regalo.“Muchas gracias por esto que hacen, para mis nietos significa mucho y pues es difícil concederles lo que pedían, su papá no esta y pues aquí le hacemos como podemos para sacarlos adelante”, comentó Verónica Rangel, abuelita de lo pequeños.“Yo les decía, que pidieran con fe a Dios que sus regalos llegarán, pasaban los días y decían que ya no iban a regresar, que lo que habían pedido no les llegaría, pero yo les dije, pidan, pidan con fe y van a ver que ellos van a regresar, y pues miren aquí están, si ellos están felices, yo más, hasta me siento niña otra vez”, comento Laura, madre de Lady, Lupita y José.Entre risas, lágrimas y emoción, los pequeños recibieron en su pequeña casa ubicada en la colonia Héroes de Nacozari, lo que hace semanas pidieron con emoción, se les concedería en Navidad.Una muñeca, un gran libro para dibujar y escribir, y una carrito fue lo que los hermanos recibieron gracias a sus padrinos, quienes al conocer su historia y que desean en un futuro estudiar criminología y medicina; no dudaron en concederles lo que más anhelaban en esta Navidad.“¡Muchas gracias, me gustó mucho, es más de lo que yo había pedido, me siento bien contenta, esta tan grande que ni lo quiero abrir”, comentó Lady.Para estos pequeños fue larga la espera, pues no imaginaban que Santa Claus llegaría hasta sus hogares, sin embargo la esperanza y fe de su madre, mantuvo vivos su deseos, motivo por el que apenas vieron las grandes cajas y la ropa que se les obsequio, volvieron a creer en que lo deseado puede ser realidad.Con los ojos llorosos la abuelita y madre de Alondra Victoria agradecieron a la audiencia de Tele Saltillo y a los lectores del periódico Zócalo los regalos que llegaron hasta su hogar, ubicado en Ampliación de Rincón de los Pastores, un lugar que pocos visitan por su lejanía, en donde a pesar de que no les faltan los principales servicios, como agua y drenaje, tienen que salir a buscar un trabajo para que a sus familias no les falte nada.“¡Gracias, muchas gracias por venir a hacer feliz a mis nietos son los más felices del mundo, jamás olvidaremos este detalle, que los hayan tenido presentes en esta Navidad, muchas gracias por hacerlo posible; llevar regalos a quienes menos tenemos, y también muchas gracias para quienes les compraron estos regalos, que Dios los bendiga siempre”, comentó muy emocionada la abuelita de Alondra.Y mientras la joven madre de alondra ayudaba a sus pequeños a sostener sus nuevos juguetes, los pequeños simplemente disfrutaban del regalo que este año, les pudo llevar hasta su casa Santa Claus.Envueltos en una gran caja, una pequeña muñeca con cabello dorado y un conjunto de pants y sudadera, es lo que recibió Nataly, quien apenas lo vio y rasgo la envoltura para ver lo que contenía el gran paquete.Encontró una caja de bombones, la ilusión no desapareció, pues aunque se le preguntó si le gustaban los bombones, para darle a entender que eso era lo que le habían regalado, la pequeña sonriendo asintió con la cabeza, pues lo que más le importaba era el detalle que alguien había tenido con ella.Sin embargo, la emoción aumento, cuando la pequeña vio que no había bombones, sino una muñeca con la que a partir de ese momento podía jugar todos los días, apenas la vio, la abrazó con gran fuerza, para luego decir ¡Gracias, me gusta mucho!La pequeña Grecia y su hermana Nicole recibieron el regalo que le pidieron a Santa Claus gracias a sus padrinos. La mamá de las niñas, de 3 y 2 años, se dijo feliz de que sus niñas recibieran un juego de muñecos de Peppa Pig y una máquina registradora de juguete del mismo personaje.En los tejabanes de la colonia Mirasierra las niñas empezaron a jugar de inmediato con sus obsequios.Sin duda una Navidad que no solo devolvió la esperanza y alegría a los pequeños, también sus padres, quienes se mostraron agradecidos por los detalles que tuvieron con sus pequeños, pues a pesar de que la mayoría de ellos, todos los días salen a buscar el sustento diario, no es posible costear los regalos de sus pequeños.