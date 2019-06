Reciben Universitarios Beca Federal ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’

Más de 80 estudiantes de las diversas escuelas, facultades e institutos de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, recibieron la beca “Jóvenes Escribiendo el futuro” que entrega la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”.El delegado federal, Reyes Flores Hurtado, destacó que la beca es en atención al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador por apostarle a la juventud, ya que son el presente del país y en poco tiempo se sumarán a la comunidad económicamente activa y descansará sobre sus hombros el desarrollo de México.Puntualizó que para llevar con responsabilidad el rumbo del país hay que prepararse y hay que hacerlo bien; asimismo, indicó que, a través de la Presidencia de México, existe el compromiso de generar un vínculo y un apoyo para que los jóvenes no dejen de estudiar y puedan concluir su formación universitaria con éxito.Flores Hurtado, expresó que el nombre de la beca tiene un gran significado, “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, es por ello que desde la universidad toca escribir el rumbo de éxito que exige nuestra sociedad para construir un México mejor para generaciones actuales y futuras.Por ello, exhortó a los universitarios a preparase de la mejor manera y aprovechen en corresponsabilidad la carga moral que implica este beneficio a través de la formación profesional, que en mediano plazo les permita retribuir a la sociedad y al bien común. El apoyo federal está relacionado en evitar que el camino de la delincuencia se convierta en una alternativa para los jóvenes.La beca es un apoyo bimestral de 4 mil 800 pesos que serán depositados a través de una tarjeta bancaria personalizada, el apoyo es para absorber el costo de su educación.Por su parte, el rector de la máxima casa de estudios de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, agradeció el apoyo otorgado a los universitarios, a quienes exhortó a dar un buen uso del recurso, mismo que proviene de los impuestos de los coahuilenses y los mexicanos en general.Reconoció el trabajo y la propuesta del Presidente de México en el sentido de ayudar con becas a los jóvenes estudiantes de las instituciones de Educación superior del país y en particular de la Autónoma de Coahuila para impulsarlos a continuar con su formación profesional.En su mensaje, destacó que como universidad se suma al compromiso de impulsar una reforma a la educación superior en el marco de la reforma educativa que acaba de ser aprobada por el Congreso, en la que queda establecido en el Art. 3° fracción VII, que la autonomía de las universidades del país sigue vigente y se fortalece con la reforma.Además, establece que la educación superior universitaria es única, gratuita y laica y que continuaremos en este proceso, además se implementarán acciones que permitan y garanticen el crecimiento de la universidad en cuatro por ciento anual en todas las carreras que se imparten.Asimismo, dio a conocer que la UA de C presentará un Plan de Inclusión Social que tiene que ver con el objetivo de buscar mecanismos, acciones y estrategias para que cada día se tengan más jóvenes de escasos recursos y grupos vulnerables para que ingresen a la UA de C a través de un examen especial y un estudio socioeconómico.A través del Plan, la máxima casa de estudios se compromete a que la cuota de inscripción para los alumnos beneficiados sea de 10 pesos, y así llevar oportunidades de estudio a jóvenes en el estado que no están en posibilidad de solventar los costos que implican ingresar a la universidad.Añadió que es fundamental el apoyo que se recibe a través de becas, por ello se buscará un contacto con las autoridades federales para que los alumnos que ingresen a través del Plan de Inclusión Social tengan acceso a recursos que les permitan dar continuidad a sus estudios y evitar la deserción por cuestiones económicas.