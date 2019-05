Recibí IMSS con finanzas sanas, dice Zoé Robledo

El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que recibió una institución con finanzas sanas y pidió a médicos, enfermeras y trabajadores no confundir la austeridad republicana con gastos superfluos, por lo que adelantó que no habrá despidos.Destacó que se trabaja para la creación del Instituto del Bienestar de Salud, que sustituirá al IMSS Bienestar o lo que fue el Seguro Popular.En entrevista, luego de participar en el sorteo de la Lotería Nacional para conmemorar el 40 aniversario del instituto, dijo que es importante revisar los estados financieros de los primeros tres meses.“Es importante revisar los estados financieros del primer trimestre, hay mucha claridad que nos dicen estos resultados financieros que los ingresos del IMSS que se generan por las cuotas obrero-patronales representan el 70% de los ingresos propios del instituto más los ingresos del gobierno federal que son como 22 y el resto de los temas financieros están bien”, comentó.Explicó que en los rubros más importantes que son pensiones y jubilaciones “se han ejercido de manera correcta, son más de 90 mil millones de pesos, sólo para ejercicio de este primer trimestre que se entregaron en jubilaciones y en pensiones. Si hubiera un problema ahí los pensionados estarían en la calle, los jubilados estarían reclamando”.Añadió que en el tema de suministros y materiales que tiene que ver con las medicinas “el gasto del primer trimestre tuvo una eficiencia del 93.5% redondos pero es cerca del 93%, qué significa esto? que se presupuesto, que son cerca de 7 mil millones de pesos para el primer trimestre, se gastaron cerca de 6 mil 900 millones de pesos, lo que tienen programado para el primer trimestre”.Sin embargo, añadió que uno de los rubros que se encuentra por debajo es el de las obras, por lo que la instrucción del presidente Andes Manuel López Obrador es la de revisar los lugares de dónde colocaron primeras piedras o funcionarios se tomaron fotografías para conocer el proceso de los inmuebles.Al preguntarle cómo recibió hace dos días la institución aclaró que “las finanzas en términos del ejercicio están bien, es la primera aproximación que se puede tener”.​​Por otra parte, comentó ya se empezó a trabajar en la creación del Instituto del Bienestar para la salud.“Este instituto que va a sustituir no solamente lo que hoy es el IMSS Bienestar que es el que da servicio a los que no tienen seguro si no también debe tener la capacidad de asumir todo el sistema de lo que era antes el Seguro Popular”.Añadió que “está es una revisión que ya se empezó hacer al día siguiente de que tuve el honor de ser nombrado y esa tarea es enorme es tan importante como la Guardia Nacional son instituciones nuevas y esperemos que dentro de 100 años sigan existiendo dotarle a todos los mexicanos medicinas consultas estudios lo que se merece cualquier mexicano para el 2024. Es una de las metas y prioridades”.Pidió a los trabajadores no mal entender la austeridad, “tiene que ver con gastos superfluos tiene que ver con trabajadores de confianza que muchas veces no están trabajando, no son todos los casos los basificados no tiene nada de qué preocuparse y menos todo el personal del servicio médico, enfermeras, doctores eso es lo más importante cuáles son las medidas de bienestar, que no haya gastos excesivos que no haya parafernalia es que no haya esta idea del poder a partir de tener un funcionario que está de manera incorrecta esta es la austeridad republicana”.Cuestionado sobre las declaraciones de Germán Martínez sobre que no era florero. Robledo aclaró:“Yo las únicas flores que conozco son las de Comitán de las flores, son muy hermosas, pero hasta ahí.Yo creo que no se trata de eso, respeto mucho a Germán, pero creo que nadie que esté dejando una dependencia como la Subsecretaría de Gobierno de Gobernación, en mi caso, pedí licencia.... nadie de los integrantes del gobierno está de florero, respeto a las palabras de Germán pero no son las mías”.