Recibirá EP 1.5 mdd para ayuda local

Eagle Pass, Tx.- La ciudad tiene contemplado ofrecer ayuda para aquellos comerciantes que se vieron afectados tras suspender actividades durante la emergencia por el COVID 19, tras gestionar al gobierno federal un monto por 1 millón y medio de dólares.



Además de los negocios, el alcalde Luis Sifuetes aseguró que aquellos ciudadanos que también padecen los efectos de esta contingencia y no han calificado a ningún beneficio, podrán recibir la ayuda.



Declaró que para soportar a los comercios afectados, se pueden designar hasta 400 mil dólares, principalmente a los que por no ser esenciales, cerraron.



Dijo que sostiene pláticas con el juez del condado para establecer la forma más apropiada en que se les hará llegar la ayuda la que por cierto no es considerada como un préstamo, sino que llegará al ciudadano, al comerciante, según sea la necesidad.



Por ahora no hay fecha para recibir los recursos, pero adelantó que para el mes próximo se les ha anticipado el 20% (unos 380 mil dólares) que se utilizarán para cubrir gastos que ha hecho el Centro de Operaciones de Emergencia a lo largo de la contingencia.