Recibirán jubilados una mayor pensión a partir del 2020

Trabajadores jubilados recibirán una mayor pensión a partir del año 2020, informó Octavio Ballinas, vicepresidente Financiero de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).Detalló que el porcentaje que reciben los trabajadores retirados respecto a su último sueldo, lo que se conoce como la tasa de remplazo, se incrementaría por un cambio en el modelo de inversión.Destacó que en 2019 se realizará la migración al modelo de fondos generacionales, mejor conocidos como target funds, lo que permite transitar de las Siefores a un esquema más eficiente que te permite mantener en un mismo fondo toda tu vida laboral, en lugar de estar migrando de fondo en fondo.“Este año haremos la migración al modelo de fondos generacionales, mejor conocidos como target funds, los cuales van a tener un régimen de inversión más adecuado a un fondo de pensiones, que el trabajador no tenga que migrar de un fondo a otro", indicó."Cuando la Afore esté generando retornos, como lo vamos a medir en este modelo, está generando un incremento en la tasa de reemplazo, no está minimizando la volatilidad de corto plazo", agregó.Aunque reconoció que este cambio se tardó."Esa es la gran pieza del rompecabezas que vamos a implementar este año. Ya nos tardamos mucho, por lo que el cambio se debe hacer ya para que los resultados alcancen a las generaciones que ya tienen una cuenta individual”, advirtió.Durante el panel “Afores y el nuevo panorama de inversión”, en el marco de la 14 Cumbre Financiera Mexicana, organizada por LatinFinance, el vicepresidente de la Consar recordó que este lunes la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR) y ahora estas pasan a los senadores.Por otra parte, en el mismo panel, León de Paul, director de Afore Citibanamex, reconoció que el principal reto para las Afores está en la ejecución de los cambios aprobados, sobre todo en el incremento de la tasa de reemplazo, en los mercados, que es lo más importante de las adecuaciones.“El riesgo es importante y (también) la forma en que tienes que acotarlo, cómo ese rendimiento lo puedes obtener y subes la tasa de reemplazo esperada con el menor riesgo posible para el trabajador", detalló.“Los estudios que tenemos hoy en tasa de reemplazo, algunos hablan de 27 otros hablan (de) un poco menos, pero ninguno de los estudios habla del riesgo de la tasa de reemplazo. Esos estudios no son una métrica que utilicen las Afores, reguladores, ni los legisladores para tratar de guiar la política pública”, precisó De Paul.Asimismo, Carlos Noriega, titular de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, aseguró que las Afores son un catalizador de inversión.