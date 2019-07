Reclaman aseguramiento de bienes

Una hija de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, presuntamente implicados en el Caso Iguala, señaló ante la justifica federal que el pasado 3 de julio la Fiscalía General de la República decretó el aseguramiento de inmuebles de su familia.Yazareth Liz Abarca Pineda presentó ante Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, una demanda de garantías con las que busca que los bienes sean desasegurados.La hija del ex Alcalde de Iguala presentó su amparo el pasado jueves; sin embargo, el impartidor de justicia determinó no admitirla y declararse incompetente por estimar que los hechos no ocurrieron en la capital del País.Es por ello que Brieba de Castro turnó la demanda de garantías a un juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala.A lo largo del presente mes, la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo varias diligencias con motivo de la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.Algunas de las más recientes han sido el cateo de un inmueble en la Colonia Juan N. Álvarez, en Iguala, y otra es el ingreso de los padres de los estudiantes desaparecidos en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, también en la misma ciudad.La Policía Federal logró capturar al matrimonio Abarca Pineda gracias al seguimiento encubierto que durante meses montó precisamente sobre su hija Yazareth Liz.Los 11 días previos al 4 de noviembre de 2015, cuando fueron capturados, el ex Edil y su esposa estuvieron ocultos en una casa de la Colonia Tenorios, en Iztapalapa, que fue facilitada a Yazareth Liz Abarca por su amiga Noemí Berumen Rodríguez.Las dos jóvenes también fueron retenidas para rendir su declaración y más tarde fueron liberadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Mientras tanto, la casa en donde capturaron a Abarca y Pineda fue asegurada.