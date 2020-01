Reclaman cuerpos de músicos en Guerrero

Escuchar Nota

"Ir ahí hubiera representado poner en riesgo a la gente", aseguró.

Habitantes de 16 comunidades indígenas mantienen el bloqueo en la carretera Chilapa- Huaycantenango para exigir al Gobierno queLos inconformes también, quienes fueron rescatados de un barranco por parte de personal de Protección Civil y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.Las víctimas, quienes regresaban en dos camionetas de redilas del pueblo de Tlayelpa, adonde habían acudido para amenizar un baile,Bernardino Sánchez Luna, coordinador de la Policía de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF), señaló que el fiscal general de Justicia del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, quedaron que acudirían al bloqueo a las 9:00 horas."Pero ni el fiscal ni el subsecretario llegaron y aquí seguimos esperando", señaló.Contó que, donde hay al menos tres campamentos de integrantes de "Los Ardillos"."Pensaron que no les iba a pasar nada y los masacraron vilmente, por lo que exigimos al Gobierno de Héctor Astudillo que nos haga justicia", dijo.Mencionó que no se trasladaron a la zona ante la presencia del grupo delincuencial.Señaló que la exigencia al Gobierno es la entrega inmediata de los cuerpos, la instalación de tres campamentos con agentes de la Guardia Nacional y Policía Estatal en lugares donde están "Los Ardillos" y la inmediata libertad de un policía comunitario de la CRAC que está preso en la cárcel de Chilapa.Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que personal de esta dependencia, Policía Estatal y de Protección Civil se trasladaron al lugar en dondeDe una unidad sacaron cinco cadáveres, los cuales trasladaron al Servicio Médico Forense, mientras que los otros cinco cadáveres fueron encontrados totalmente calcinados.Indicó que hasta el momento no se han localizado indicios, datos de prueba o casquillos de arma de fuego en la zona.