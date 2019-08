Reclaman familiares uno de los cuerpos

Uno de los hombres que fue encontrado sin vida en el interior del parque la chimenea fue identificado por un familiar como Feliciano Sánchez Meza de 58 años, mientras que el otro podría ir a la fosa común de no ser reclamado en las próximas horas.De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado en esta región, fue David Sánchez Meza hermano del occiso quién se presentó ante la agencia del Ministerio Público para realizar la identificación en la funeraria donde estaba el cuerpo, por lo que le fue entregado para que le dieran cristiana sepultura.De acuerdo a lo que comentó David Sánchez Meza a las autoridades su hermano era una persona originaria de este municipio y el cual no tenía un domicilio fijo.En relación al otro cuerpo que fue encontrado junto al de Feliciano Sánchez Meza, las autoridades continúan tratando de realizar la identificación, ya que de no lograrse en las próximas horas será enterrado en una fosa común debido a que se encuentra en estado de descomposición.Información proporcionada por las autoridades señalaron que los cuerpos de Feliciano Sánchez y el que está aún sin identificar tenían más de 48 horas sin vida, y debido a las altas temperaturas de casi 50 grados se descompusieron rápidamente emanando fétidos olores.Estos hechos se registraron la tarde del pasado miércoles 14 de agosto en el parque la chimenea luego que autoridades municipales fueron alertadas de los cuerpos de estos dos hombres en una pileta en donde se encontraban ahogados.» De no reclamar en las próximas horas el cuerpo del otro sujeto, se podría ir a la fosa común, luego de que desprende fétidos olores debido al estado de descomposición en que se encuentra