Recomendaciones del IMSS para la cena de navidad y año nuevo

Escuchar Nota

La primera recomendación para las fiestas decembrinas es quedarse en casa, señaló la doctora Julia del Carmen Rodríguez durante la Sesión de Cuidados a la Salud transmitida por el Periscope del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).La médica y Jefa de Área de Nutrición y Salud de la División de Promoción de la Salud del IMSS recordó también evitar en lo más posible las salidas por las compras y limitarlas a lo necesario y evitar acudir a donde hay posibles conglomeraciones.Para navidad y año nuevo dijo que lo mejor es que se haga solo con la familia que vive en la misma casa.Aun así con la reunión de la familia solo del hogar, la recomendación es no compartir los vasos, los platos o los alimentos.Con estas acciones, indicó, se pueden reducir los riesgos de contagio."El riesgo cero no existe, lo que sí podemos hacer es tratar de reducir ese riesgo para no infectarnos en la medida de lo posible”.Hizo también otras recomendaciones de las fiestas decembrinas como evitar los accidentes más comunes que son las quemaduras, al no usar pirotecnia y no sobrecargar las conexiones eléctricas de los adornos navideños.Para la salud respiratoria recomendó evitar los cambios de temperatura, también hacer actividad física aunque sea en casa y tener una actitud positiva.Privilegiar el consumo de carnes blancas, como pollo, pescado, pavo, antes que las carnes rojas como res y cerdo. Evitar alimentos fritos, capeados, empanizados. Condimentar con hierbas aromáticas para disminuir el consumo de sal y evitar el consumo de embutidos y refrescos y medir el consumo de bebidas alcohólicas.La audiencia preguntó a la doctora, ¿cuántos días se puede comer recalentado?. “Esa pregunta tiene muchas respuestas, porque para empezar dependerá de la porción que hayan preparado, pero otra cosa que es muy importante y por seguridad recordar, que al terminar la cena la comida sobrante hay que guardarla, refrigerarla y al día siguiente volver a hervirla si es necesario antes de consumirla para evitar alguna infección”.Con información de Excélsior