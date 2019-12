Recomendaciones para comer saludable en fiestas decembrinas

Ciudad de México.- Luis Manuel Román, especialista en trastornos alimenticios, propone una serie de recomendaciones para disfrutar de manera saludable las fiestas decembrinas.



La primera sugerencia del especialista es huir de todo exceso.



Los excesos se hacen presentes en sus peores formas, como lo es el gasto innecesario en compras, beber alcohol por más días seguidos y claro, la ingesta alocada de calorías, señaló.



"Todo esto lo único que logra es un daño en la salud y en nuestro ánimo, ya que el sentirnos culpables se vuelve recurrente al despertar inflamados, con cruda y sobrepeso.



"Por tal razón, terminamos un año donde nuevamente el primer deseo u objetivo a perseguir será bajar de peso en el primer día de enero. ¡Hola, gimnasio!”, destacó.



Dijo que terminar el año debe ser un símbolo que nos permita reflexionar quiénes somos y hacia dónde vamos, “para poder entrar en nuevo ciclo libres de conflictos emocionales, logrando un plan a corto plazo, así como lo más saludables posible”.



Otra recomendación es lo que debemos hacer en las posadas, comidas y cenas para seguir saludables.



Se sugiere evitar las botanas pesadas o entradas con alto contenido en grasa, comer verduras, frutas y mantenerse activo.



Si se consume alcohol, se recomienda hidratarse entre cada copa que se ingiera para que el cuerpo no se intoxique.



"Beber de más no está de moda. Las bebidas alcohólicas no solo son altas en azúcar y calorías. La intoxicación te llevará a estados de ánimo extremos, en estas fechas estamos más sensibles y melancólicos, por lo que esta combinación no es la mejor para nadie. El agua debe ser la bebida principal en todas tus comidas y entre cada copa”, enfatizó.



Luis Manuel Román añadió que por ningún motivo se deben evitar o “saltar” comidas.



"Muchas veces creemos que comiendo poco o evitando alguna comida del día será suficiente para no subir de peso para después llegar a una cena navideña y comer de más. La recomendación es moderar las raciones para no llegar con hambre a un evento y de esta manera evitemos compensar los excesos”, explicó.



En lo referente al consumo de postres y dulces, el especialista en trastornos alimenticios propone que se elija un postre favorito. Cuando ya se tenga la elección, se deben moderar las raciones y elegir las fechas para consumirlos, por ejemplo “en las cenas de Nochebuena y fin de año serán los días en los cuales se puede elegir consumir turrón, pastel o merengues”, indicó.



Con información de Excélsior