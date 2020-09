Recomienda Estados Unidos no viajar a Piedras Negras y Acuña

Escuchar Nota

Piedras Negras.- El departamento de estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para sus ciudadanos que visiten México, recomendando no viajar a algunos estados del país y en otros, aumentar las precauciones al hacerlo, debido a la inseguridad.



Mediante un comunicado, emitido a través de la embajada norteamericana, el gobierno del vecino país recomendó no viajar a entidades como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, ante la presencia del crimen organizado.



En dichos estados, la alerta de viaje emitida por las autoridades norteamericanas a sus ciudadanos es del nivel cuatro, es decir, no viajar, ya que existe una mayor probabilidad de correr riesgos por el clima de inseguridad que impera.



El documento aseguró que además, en esas mismas entidades está muy limitada la habilidad que tiene gobierno estadounidense de poder apoyar sus ciudadanos, en caso de verse afectados o ser víctimas de algún hecho delictivo.



En un nivel menos, en el tres, están Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca, entidades a donde Estados Unidos recomienda reconsiderar el viaje o bien, incrementar las medidas de seguridad si así lo hacen.



En dichos estados se presenta un cambio con relación a la alerta de viaje anterior, emitida en el mes de enero del presente año, pero donde nuevamente se incluye a las fronteras tanto de Piedras Negras como de ciudad Acuña.



En el caso específico de estas dos localidades fronterizas, la alerta advierte a los norteamericanos a aplicar una especie de toque de queda, de la medianoche a las seis de la mañana, con el fin de evitar algún riesgo.



Así mismo, la alerta recomienda a los empleados gubernamentales de Estados Unidos que requieran viajar a alguna de las dos fronteras coahuilenses, a hacerlo directamente de la Unión Americana.