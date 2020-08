Recomienda Esteban Moctezuma que no haya tarea en la nueva etapa de clases a distancia

Escuchar Nota

"Estamos recomendando a todos los secretarios de educación del país que en esta etapa no haya tareas. […] Como secretario podemos ordenar qué hacer, pero no les puedes decir qué no hacer. Si algún estado quiere impartir otro idioma, por ejemplo, están en la libertad de hacerlos. Tienen que cumplir nuestros programas (de la SEP), pero no tienen límites para expandirlos. Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo", expresó Moctezuma.



Reconoce Esteban Moctezuma que hubo profesores que dejaron mayor carga de tareas durante el confinamiento.



El secretario afirma que ha recomendado, en este inicio de Ciclo Escolar, que no haya tareas.



Por #TeleFórmula y #RadioFórmula — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 4, 2020

"Acuerdo de colegiaturas, pagos, cuotas, eso ya no lo regula la SEP, sino la Procuraduría del Consumidor (Profeco)", puntualizó Moctezuma.



- Este martes,En entrevista conel titular de la SEP detalló que no puede ordenar que no dejen tarea durante las clases a distancia, pero se mantiene como recomendación.Por otro lado, Moctezuma recordó a los padres de familia que en las escuelas de paga hay profesores que buscan percibir su salario, aunque no haya clases presenciales. Ante esto, recomendó un diálogo entre las instituciones y los padres.blockquote>"Tenemos que considerar es que las escuelas privadas deben de seguir pagando, cuando menos parcialmente, los sueldos a sus maestros. Entonces, aunque no haya clases, hay gastos que se deben considerar por la plantilla laboral. Ahí debe haber una negociación entre padres y madres de familia y las escuelas particulares", dijo el titular de la SEP.De la misma forma, indicó que las escuelas privadas deben seguir los lineamientos de la SEP en lo académico. Es decir, en planes de estudio, programas y calendario escolar.Además, el titular de la SEP indicó que, además de los cursos que se transmitirán por televisión, las escuelas particulares pueden dar otras clases en línea. Pero definitivamente no puede haber nada presencial.Información de Radio Fórmula